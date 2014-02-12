صورة - ميسي داخل المطبخ بسبب خسارته لرهان

برشلونة (إسبانيا)، (إفي): اضطر الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لأن يتحول لطاه لوجبة عشاء بعد أن خسر أحد الرهانات.

ونشر ميسي صورا وشريط مصور على حسابه بشبكات التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء، ظهر فيها وهو يرتدي "مريولة طبخ" ويطهو اللحم.

وعلق على الصورة قائلا إنه اضطر إلى طهي وجبة العشاء لأنه خسر أحد الرهانات دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، فيما تكهنت بعض وسائل الإعلام بأن يكون النجم الملقب بـ"البرغوث" قد خسر رهانا مع حبيبته أنطونيلا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه برشلونة لأن يخوض مساء اليوم لقاء الإياب في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام ريال سوسييداد، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز البرسا بهدفين دون رد.