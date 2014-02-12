صفحة محمد بن راشد عبر «غوغل بلس» تواصل بث جلسات القمة

واصلت صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر غوغل بلس نقلها وقائع وفعاليات الجلسات الخاصة بالقمة الحكومية الثانية حيث نشرت الصفحة بثاً حياً لجلسة ألقاها الدكتور بيتر داياماندس رئيس جامعة سينجولارتي بعنوان "العالم في 2050" وذلك ضمن مجريات القمة، وتطرقت الصفحة لأبرز المواضيع والنقاشات التي جرت على هامش القمة الحكومية الثانية التي تختتم فعالياتها اليوم وتعقد بحضور أكثر من 3500 شخصية من القيادات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار المتحدثين وصناع القرار والخبراء والرؤساء التنفيذيين ورواد الفكر والابداع الحكومي يجتمعون في مكان واحد أثناء القمة الحكومية، وتعتبر صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة تفاعلية أطلقها سموه لتضاف إلى قائمة القنوات الالكترونية التفاعلية الخاصة بسموه والتي يحرص من خلالها سموه على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم في تلقي المقترحات والأفكار الابداعية وإطلاق المبادرات البناءة.

وفي السادس من شهر فبراير الجاري أطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منصة جديدة للتواصل مع الجمهور عبر غوغل بلس ستعمل على مخاطبة الجمهور بشكل مفصل أكبر فيما يتعلق بأعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.