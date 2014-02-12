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من الأجمل بتصميم Victoria Beckham هي أم Amanda Holden؟؟

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من الأجمل بتصميم Victoria Beckham هي أم Amanda Holden؟؟ من الأجمل بتصميم Victoria Beckham هي أم Amanda Holden؟؟

على من تنوي ارتداء أزياء المصممة الشهيرة Victoria Beckham أن تعي تماماً بأنها ستسبقها إلى ارتدائها، وقد تكرر موقفها هذا مع العديد من النجمات، ومن بينهن النجمة . "إعرفي التفاصيل هنا"

كانت النجمة البريطانية Amanda Holden هي آخر من ارتدت تصاميم Victoria Beckham البارحة أثناء تجارب الأداء لبرنامج مواهب بريطاني هي أحد أعضاء لجنة تحكيمه، وقد نسقت Amanda فستانها الأنيق مع حذاء لحمي بنفس اللون، وطلاء أظافر داكن اللون، بينما نسقت Victoria Beckham الفستان بطريقة مختلفة، إذ ارتدت فوقه كارديغان أسود، وحذاء بنفس اللون مع حقيبة بيضاء أنيقة.

في هذه الصورة نفضل طريقة المصممة Victoria Beckham في تنسيق هذا الفستان، ولكن ما رأيك أنت؟ وأي منهما نسّقته بطريقة تناسب ذوقك؟

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سيدتي

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