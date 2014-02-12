احتفلي مع النجمات باللون الأحمر

مع حلول يوم الحب يصبح اللون الأحمر هو كل ما نراه من حولنا، فتتلون أزياء السيدات به، وتنتشر الورود الحمراء والهدايا المحببة في كل مكان.

يمكنك أن تعتبري اللون الأحمر من الألوان الحاضرة دوماً في كل موسم وكل مناسبة، وهو كذلك من الألوان الدارجة في هذا الموسم تحديداً، إذ تكرر ظهوره في العديد من عروض الأزياء العالمية، وبإطلالات السجادة الحمراء في أكبر المحافل السينمائية. فلا يمكن أن ننسى اللوك الرائع الذي بهرتنا به Lupita Nyong'o في حفل Golden Globes و لا الإطلالة الأنيقة التي اختارتها Amy Adams في الحفل ذاته .

جمعنا لك في هذا الموضوع أجمل إطلالات النجمات باللون الأحمر، ونصائح مختلفة لتتألقي به في هذا اليوم المميز:

- اللون الأحمر متعدد الدرجات، وبكل تأكيد ستجدين درجة معينة تناسب لون بشرتك، وتظهر إشراقها، فاحذري من اختيار الدرجة الخاطئة؛ لأن ذلك قد يجعل إطلالتك تبدو باهتة وغير أنيقة كما يجب.

- إن وقع اختيارك على فستان أحمر بالكامل فننصحك بكسر اللون بحقيبة أو حزام بلون مخالف كالأسود مثلاً.كما فعلت Allison Williams و Elisabeth Moss .

- اللون الأحمر مناسب لكل المناسبات والأماكن، ولكن خذي بعين الاعتبار تصميم الزي وتنسيقه. شاهدي على سبيل المثال البدلة الجميلة التي ظهرت بها Stacy Keibler قبل أيام

- إن لم تكوني من محبات اللون الأحمر فيمكنك اختيار حقيبة حمراء لتضفي إشراقة مميزة لإطلالتك.

- كوني متأكدة أن أحمر الشفاه باللون الأحمر هو خيارك المثالي لتحصلي على لوك ملفت ومميز.

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