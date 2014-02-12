البورصة تختتم تعاملات اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها وتربح 3.6 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعياً بانتهاء جلسة تداول اليوم، بعد أرباح تجاوزت 3 مليارات و600 مليون جنيه، ليغلق رأسمال البورصة السوقي مسجلاً قيمة قدرها 468 مليار و756 مليون جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

تم التداول على إجمالي 192 مليون و391 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 852 مليون و688 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 34 ألف و76 صفقة، تمت على أسهم 188 شركة، صعد منها 121، بينما تراجعت 49 شركة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.97%، بمقدار 73 نقطة، ليسجل 7,571.35 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.59%، بمقدار 10 نقاط، ليسجل 633.85 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.48%، بمقدار 16 نقطة، لبسيجل 1,079.17 نقطة.