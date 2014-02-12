صحيفة: نائب الرئيس السوري ممنوع من مغادرة دمشق والحرس الثوري الإيراني يتولى حراسته

كشف قيادي بارز في التحالف السياسي الشيعي الذي يرأس الحكومة العراقية، عن أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ممنوع من مغادرة سوريا تحت أي ظرف أو سبب، بأمر مباشر من الرئيس بشار الأسد، وأن عناصر من “الحرس الثوري” الإيراني تتولى حراسته.

وقال القيادي العراقي الشيعي، لصحيفة “السياسة” الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن “الحرس الثوري” طلب من الأسد أن يتولى حراسة مقر إقامة الشرع في منزلين يستخدمهما، وذلك خشية من أن أي قوات سورية يمكن أن تحرسه بما فيها قوات من الحرس الجمهوري، ربما تتواطأ معه للهرب خارج سوريا.

واعتبر أن مطالبة المعارضة السورية بدور للشرع في المفاوضات الجارية في جنيف، خطوة مهمة وصائبة، نظراً لحكمة الرجل وبعد نظره, غير أن ذلك قد يعرض حياته لخطر حقيقي.

وأشار في هذا السياق، إلى أن بعض التسريبات تفيد بأن القيادة الروسية أخذت ضمانات من الأسد بضمان سلامة نائبه، لأنه ربما يكون من الشخصيات الأساسية التي يمكنها لعب دور جوهري في المرحلة الانتقالية، وفقاً لوجهة نظر موسكو.

وأكد القيادي العراقي أن النظام الإيراني يعارض أي دور للشرع في الحل السياسي، لأنه يعتبره قريباً جداً من دول مجلس التعاون الخليجي، وتربطه صلات قوية بالسعودية خاصة.