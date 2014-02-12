«سكيرتل» يعترف بأنه فكر فى مغادرة ليفربول الصيف الماضي

اعترف مارتن سكيرتل مدافع نادى ليفربول بأنه فكر فى مغادرة النادى فى الصيف الماضي.

وقال سكيرتل فى تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول ايكو” أنه بعد خروجه من حسابات المدير الفنى للريدز بريندن جونسون بدأ يدرس بجدية الخيارات المتاحة أمامه .

وأوضح سكيرتل أن نادى نابولى الايطالى وناديه السابق زينيت سان بطرسبرج الروسى كانا على رأس الأندية التى سعت للحصول على خدماته.

غير أن سكيرتل ذكر أنه فضل البقاء والقتال من اجل مكانه فى امفيلد واستمع لملاحظات مجلس الادارة بشان الجوانب التى يتعين عليه تطويرها ومضاعفة جهوده من اجل استعادة مستواه الذى ساعده فى الحصول على لقب احسن لاعب فى الريدز عام 2012.

وأخيرًا اعترف السلوفاكى الدولى أنه الآن يدرك انه اتخذ القرار الصحيح بالبقاء فى صفوف فريقه وعدم الاستسلام لفكرة الرحيل.