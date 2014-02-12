أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«سكيرتل» يعترف بأنه فكر فى مغادرة ليفربول الصيف الماضي

Google+ Print
«سكيرتل» يعترف بأنه فكر فى مغادرة ليفربول الصيف الماضي «سكيرتل» يعترف بأنه فكر فى مغادرة ليفربول الصيف الماضي

مارتن سكيرتل

اعترف مارتن سكيرتل مدافع نادى ليفربول بأنه فكر فى مغادرة النادى فى الصيف الماضي.

وقال سكيرتل فى تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول ايكو” أنه بعد خروجه من حسابات المدير الفنى للريدز بريندن جونسون بدأ يدرس بجدية الخيارات المتاحة أمامه .

وأوضح سكيرتل أن نادى نابولى الايطالى وناديه السابق زينيت سان بطرسبرج الروسى كانا على رأس الأندية التى سعت للحصول على خدماته.

غير أن سكيرتل ذكر أنه فضل البقاء والقتال من اجل مكانه فى امفيلد واستمع لملاحظات مجلس الادارة بشان الجوانب التى يتعين عليه تطويرها ومضاعفة جهوده من اجل استعادة مستواه الذى ساعده فى الحصول على لقب احسن لاعب فى الريدز عام 2012.

وأخيرًا اعترف السلوفاكى الدولى أنه الآن يدرك انه اتخذ القرار الصحيح بالبقاء فى صفوف فريقه وعدم الاستسلام لفكرة الرحيل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا