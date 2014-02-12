هل هرب الفنان السوري فراس إبراهيم من مصر؟

اتهامات عديدة تطال الفنان السوري فراس إبراهيم والذي سبق وبرز اسمه في مسلسل "أسمهان" حيث قدم شخصية فريد الأطرش وحقق نجاحاً كبيراً فيها، قبل أن يعود ويقدم دور الشاعر الراحل محمود درويش في مسلسل "في حضرة الغياب".

فقد كان فراس بصدد إنتاج مسلسل "أرواح منسية" في مصر، وقد وقع عقوداً مع أكثر من فنان، وبدأ تصوير المسلسل الذي يشارك هو في بطولته، لكن فجأة تعثرت أموره المادية وتوقف العمل وانقطعت أخبار فراس.

وقد شنّ الفنان المصري عزت العلايلي أحد أبطال المسلسل هجوماً شديداً على ابراهيم، وأوضح أنه لم يتمكن من إيجاد وسيلة للاتصال به في مصر حتى يحصل على باقي مستحقاته المالية.

من جهته فقد أرسل ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج في مدينة الإنتاج الإعلامي خطاباً، ينذر فيه فراس بضرورة سرعة استئناف العمل والتصوير في أقرب وقت ممكن، بعد توقفه من التصوير منذ عامين لعدم توفّر السيولة المالية، وهددت مدينة الإنتاج الفنان السوري باللجوء إلى القضاء إذا لم يستكمل التصوير وإلزامه بدفع قيمة الخدمات التي سبق وأنفقتها المدينة على هذا العمل الذي أصبح مصيره مجهولاً، ولكن لم يرد فراس أيضا ولا احد يعلم مكانه.

مسلسل "أرواح منسية" يشارك في بطولته كل من الفنانين صابرين ومادلين طبر وعزت العلايلي وفراس إبراهيم وعبد الرحمن أبو زهرة وإخراج سمير حسني.