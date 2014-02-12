وزير البترول يصدر حركة تنقلات وترقيات بين قيادات القطاع

أصدر المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وترقيات جديدة بين قيادات شركات قطاع البترول وذلك اعتباراً من 2014/3/21.

وقد شملت حركة الترقيات كل من: المهندس خالد عبد البديع نائب رئيس شركة “إيجاس” للعمليات رئيساً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس طاهر عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية رئيساً لشركة خالدة للبترول، والمهندس محمد مؤنس رئيس شركة قارون للبترول نائباً للرئيس التنفيذى لهيئة البترول للإنتاج.

كما شملت الحركة تعيين المهندس أسامة البقلى رئيس شركة خالدة للبترول نائباً لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج وتنمية الحقول، والمهندس عاطف محمد حسن نائب رئيس شركة “إيجاس” للإنتاج وتنمية الحقول رئيساً لشركة بترول بلاعيم (بتروبل).

وشملت الحركة أيضا المهندس أيمن عبد المنصف نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للإنتاج نائباً لرئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول للإنتاج والعمليات، والمهندس سمير عبادى مساعد رئيس شركة خالدة للعمليات رئيساً لشركة قارون للبترول.

وشملت الحركة كلك تعيين المهندس عز الدين عبد العال رئيس شركة جبل الزيت للبترول (بتروزيت) رئيساً لشركة “ايست زيت بتروليوم” (زيتكو)، والمهندس مصطفى الفرحاتى رئيس شركة “ايست زيت بتروليوم (زيتكو رئيساً لشركة جبل الزيت للبترول.

وشملت الحركة تعيين الجيولوجى أشرف العرابى مساعد رئيس شركة الفنار للاستكشاف رئيساً لشركة الفنار للبترول، والمهندس أحمد الهوارى رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل) رئيساً لشركة “بتروشهد”.

أ ش أ