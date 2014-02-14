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بالصور : لقاء وكيل وزارة الشباب مع طلاب سان مارك ببني سويف

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بني سويف : سيد عبد الغني
أعلن احمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف أن مسئوليات العمل لا تقل أهمية بباقي القطاعات التنفيذية الأخرى حيث تشرف علي العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية وتستهدف الشباب من الجنسين وأشار إلي أن ممارسة الرياضة هي الوسيلة الأفضل لإصلاح ممارسات العنف لدي الشباب.
جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي عقدته معه جماعة الصحافة المدرسية بمدارس سان مارك للغات وحضرته الراهبة مكاريا اقلاديوس مدير المدارس وعبد الرحيم  صالح مستشار اللغة العربية .
تناول اللقاء طرح الطلاب للعديد من الأسئلة حول مشكلات الشباب ودور مديرية الشباب في مواجهة هذه المشكلات والنتائج التي حققتها مديرية الشباب خلال الفترة الحالية  ودورها في حماية الشباب من الانحراف الفكري. 

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