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أسوأ عروض نيويورك 2014 للمكياج والشعر!

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أسوأ عروض نيويورك 2014 للمكياج والشعر! أسوأ عروض نيويورك 2014 للمكياج والشعر!

انطلقت عروض الأزياء النيويوركية منذ أسبوع، حيث تُقدّم أبرز صيحات الموضة العالميّة لخريف وشتاء 2014. وقد كان للمصميمن عروضاً رائعة ولافتة، يمكنك متابعتها في صفحة أزياء. أما بالنسبة إلى إطلالات المكياج والتسريحات فكانت عادية جداً، إذ نجد الآي لاينر وعيون القطة والظلال الدخانيّة لا تزال رائجة مع أحمر الشفاه الأحمر. ولا تزال أيضاً التسريحات تأخذ الطابع العفوي مع الضفائر الطاغية على العروض، فيما نجد صوراً لإطلالات "بشعة" جداً، مثل الحواجب المرفوعة كثيراً والعريضة بشكل غير مقبول، إلى جانب
الشعر المنكوش الذي لا يمكن للمرأة النوم به، من قلة ترتيبه.
كذلك ظهرت الشفاه الداكنة التي تحول دون إظهار جمال الأنثى.
كذلك لاحظنا عشوائية في وضع الظلال، مثلما برز على العارضات، فبدون كأنهنّ يجهشن بالبكاء مع مكياج يسيل أسفل الرمشين.
وهناك البريق والجليتر الذهبي الذي ظهر أسفل عيون العارضات، وكان في مكان غير مناسب.

راقبي الصور، وشاركينا رأيك بالإطلالات التي أعجبتك!

تابعي هنا:

خطوات المكياج النيلي على طريقة كليوباترا!

 

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