4 حلول هولندية للتخلّص من التجاعيد!

هل أصبحت مشكلة تجاعيد الوجه من الأمور التي تؤرقك ليلاً؟! إذاً، لمَ لا تقومين ببعض الأمور الوقائية للابتعاد عن هذه المشكلة المزعجة، قبل أن تبدأ بالظهور؟

أظهرت الدراسات الكثيرة أن تدفق الدم في الأوعية الدموية الموجودة في الوجه قد يؤخر عملية ظهور التجاعيد؛ لذلك، فإن عملية الذهاب إلى طبيب التجميل لم يعد من الخطوات الهامة، وكلّ ما عليك فعله هو منع وصول التجاعيد إلى بشرتك، ولكن كيف سيتم ذلك؟!

أشارت دراسات هولندية إلى ضرورة الالتزام باثنين، هما:

1. تناول الخضر والفاكهة الغنية بفيتاميني (ج) و (سي)، كالفراولة، والبابايا، والليمون، والبروكلي، والبطيخ؛ فهذان الفيتامينان يقومان بتعزيز مادة الكولاجين التي تجعل الجلد مرناً، وتزيد من ليونتة.

2. تناول الأسماك مرتين أسبوعياً، بسبب غنى الأسماك بزيوت أوميجا3، التي تعتبر من أهم مضادات الأكسدة، وهي ذات تأثير هام في تأخير ظهور خطوط الوجه الدقيقة والتجاعيد. ومن أغنى الأسماك بزيوت أوميجا3 أسماك السلمون والسردين.

كما عليك تجنب اثنين، وهما:

1. التعرض اليومي المباشر لأشعة الشمس. فالتعرض اليوميّ لأشعة الشمس يعمل على إظهار العروق الرفيعة والتجاعيد على الوجه، إضافة إلى عدد من المشاكل الأخرى كالنمش والبقع.

ومع تزايد التعرض لأشعة الشمس، قد يفقد الجلد قدرته على التجدّد والإصلاح ذاتياً، وقد لا تجدين تأثير أشعة الشمس على بشرتك في الحال، بل قد تكون التجاعيد غير مرئية تحت طبقات الجلد، وتظهر على السطح بعد الثلاثين من العمر.

2. إذا كنت من المدخنات، فبشرتك بالتأكيد في خطر؛ لأن التدخين يقوم بإحداث الكثير من التغيرات الداخلية في الجسم، والتي تنعكس آثارها بصورة مباشرة على البشرة. والتغييرات تنقسم إلى تغيير في لون البشرة إلى اللون الأصفر من جهة، وإحداث التجاعيد العميقة من جهة أخرى، فتخلصي فوراً من التدخين؛ لأنه يسبب التجاعيد العميقة التي يصعب التخلص منها أو إخفاؤها، بخلاف ما هو الحال في التجاعيد السطحية الأخرى.

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