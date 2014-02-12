تختلف أنواع البشرة المثالية بتنوع النساء فلكل امرأة شخصية مستقلة وانطباع مختلف حول مظهر وملمس بشرتها ونضارتها، وتختلف تلك الانطباعات باختلاف نوع البشرة ولونها، فضلاً عن عمر المرأة وأسلوب حياتها وثقافتها.

يلمس هذا المفهوم الشخصي حول البشرة المثالية اهتماماً متزايداً لدى السيدات في كافة أنحاء المنطقة والذي يدعمه المحررين الرواد في مجال العناية بالجمال في الإمارات العربية المتحدة، حيث عرف 92% منهم البشرة المثالية بأنها "الحالة الأفضل التي يمكن لبشرتي الوصول إليها".

وبصرف النظر عن عمر المرأة وأسلوب حياتها ومفهومها عن بشرتها المثالية، فإن Vichy ستساعدها في الوصول إلى البشرة المثالية من خلال اختيار البرنامج الملائم للعناية بالبشرة والمُعد خصيصاً لها سواء كانت بشرتها حساسة أو شديدة الجفاف أو عرضة لظهور العيوب. نحن في مختبرات Vichy نؤمن بأن طريقة العناية بالبشرة أهم من نوعها.

تعتمد مختبرات Vichy في تحقيق مهمتها أولاً على منهجها العلمي المبتكر في علم البشرة Skinlife Science مما يمكنها من فهم ومعرفة جميع أنواع البشرات المختلفة لجميع أنواع البشرة المختلفة. فضلاً عن ذلك، تعتمد أيضاً على خبرتها ومعرفتها بالتركيبات التي تساعد على تعزيز الديناميكيات الطبيعية لعمل البشرة، كذلك الأبحاث والاختبارات العلمية المكثفة التي تمكنها من التأكد من فعالية المنتجات، والعمل عن قرب مع خبراء الصحة من جميع أنحاء العالم

وأطباء الجلدية والتغذية والصيادلة. وثانياً، يأتي المكون المتميز من مختبرات Vichy، وهو مياه ﭭيشي الحرارية، والتي تتميز بخواص فريدة تساعد على تجديد نضارة ونشاط وحيوية البشرة. وبهذه المنهجية العلمية وخواص المكونات الفريدة، فلا شك من أن مختبرات Vichy قادرة على توفير منتجات العناية اللازمة للبشرة التي تحتاجها السيدات بالفعل.

إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بفعالية المنتجات، حيث صرح 100% من المحررين في مجال العناية بالجمال بأن منتجات العناية بالبشرة يجب أن تراعي خواص البشرة الحساسة، في حين أكد 77% منهم بأن المنتجات يجب أن تخاطب الأذواق المختلفة. ولذلك يسرنا أن نعلن للسيدات أن كل منتج من منتجات Vichy قد صمم خصيصاً ليوفر أقصى درجات الفعالية والعناية مع مراعاة كافة أنواع البشرة حتى شديدة الحساسية منها.

بشرة مثالية لكل امرأة مع منتجات Vichy.

ولمساعدة السيدات في دول الخليج للوصول إلى البشرة المثالية، أعدت Vichy 4 برامج (الترطيب – إزالة الشوائب - مقاومة التجاعيد – التفتيح) من خلال خطوتين (التنظيف والعناية).