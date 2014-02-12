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رونالدو يكسر رقم أراجوانيس كهداف دربي كأس الملك

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رونالدو يكسر رقم أراجوانيس كهداف دربي كأس الملك رونالدو يكسر رقم أراجوانيس كهداف دربي كأس الملك

مدريد، (إفي): تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، على اللاعب والمدرب الإسباني الراحل لويس أراجونيس، كهداف لمباريات الدربي بين الملكي وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس الملك.

وتمكن كريستيانو من تسجيل خمسة أهداف في شباك خصم فريقه بالدربي، مقابل الأهداف الأربعة التي سجلها أرجوانيس، الذي يعتبر رمزا لأتلتيكو مدريد و"أبا روحيا" للحقبة الذهبية لكرة القدم الإسبانية، والذي رحل عن عالمنا مطلع فبراير الجاري.

وحسم اللاعب البرتغالي مباراة الملكي أمام جاره اللدود أتلتيكو في دربي العاصمة الإسبانية مساء الثلاثاء في أول ربع ساعة من اللقاء، بهدفين سجلهما من ركلتي جزاء في شباك الحارس أرانزوبيا.

وهكذا يصل رصيد كريستيانو من الاهداف خلال الموسم الحالي إلى 34 هدفا، 22 منها في الدوري المحلي وتسعة في بطولة دوري الأبطال وثلاثة بكاس الملك".

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