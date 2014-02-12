السلطانة هيام أنجبت ابنتها لارا

أعلنت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام خبر ولادتها إبنتها يوم الاثنين 10 فبراير 2014 في مدينة برلين، وقد أسمتها "لارا أوزيرلي" باسم عائلتها هي لا باسم عائلة حبيبها السابق جان أتيش في الأوراق الرسمية الألمانية، ولم تشر إليه بأي كلمة على صفحتها الخاصة على "فيس بوك" و"تويتر"، شاكرة الله على منحها أجمل وأكبر وأعظم هدية في العالم هي ابنتها لارا ورحبت بابنتها بقولها "مرحبا بك يا ابنتي الحبيبة لارا في هذا العالم".

وشكرت مريم الله على منحها القوة والصحة حتى تتمكن من حماية حياة ابنتها من اليوم الأول، واحتفظت بحملها رغم إصرار حبيبها السابق عليها للتخلص من الجنين، وقد جاء حساب حملها دقيقاً حيث أكدت سابقاً أن موعد ولادتها سيكون في الأسبوع الثاني من فبراير كما توقّع أطباؤها.

وقد نشرت مريم أول صورة ليد إبنتها وعمرها يوماً واحداً، وعلى معصمها الصغير سوار المستشفى وفيه تاريخ ولادتها.

كما نشرت رسالة ثانية وجهت فيها الشكر إلى أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين منها، الذين ساندوها من اليوم الأول ولغاية يوم ولادتها ليلة العاشر من فبراير الحالي.

ومتوقع عودة مريم أوزيرلي إلى اسطنبول بعد ولادتها بفترة لتصوير إعلان تلفزيوني لصالح إحدى شركات التجميل، ستتقاضى عنه مليون ونصف مليون ليرة تركية أي ما يوازي 750 ألف دولار أمريكي بعد إعلان تيمور ساوجي منتج "حريم السلطان" قراره المفاجىء باعتزال الإنتاج الدرامي عامين كاملين لأخذ قسط راحة مع عائلته يسافر فيها إلى الخارج فور انتهاء عرض مسلسليه "حريم السلطان4" و"طائر النمنمة"، ما صدم الأوساط الفنية وصدم مريم أوزيرلي التي استعدت نفسياً لتصوير دور السلطانة "كوسيم" الذي أرجىء تصويره وإنتاجه إلى نهاية عام 2015 .