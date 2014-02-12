قضية مقتل جاكسون تُقفل والحكم دفع "يورو" واحد للمعجبين

حكم قاض فرنسي على الطبيب المتهم بقتل نجم موسيقى البوب Michael Jackson عن طريق الخطأ، في عام 2011، بدفع "يورو" واحد تعويضاً عن الأضرار العاطفية والنفسية إلى خمسة من المعجبين بـ Jackson، الذين قالوا للقاضي إنهم حزنوا بشدّة لوفاته.

وقد صدر الحكم في مدينة "أورليون" الفرنسية، بعد عامين من دعوى خاضها فرنسيان وسويسريان وبلجيكيان من محبّي نجم البوب الراحل للحصول على اعتراف قانونيّ بمصابهم.

وكان الطبيب Conrad Murray قد أدين بتهمة القتل الخطأ لدوره في إعطاء جرعة زائدة من مخدّر يُستخدم في العمليات الجراحية، أدت إلى وفاة Jackson، في عام 2009، عن عمر ناهز الـ50 عاماً.

وخسر Murray الشهر الماضي دعوى استئناف للطعن في إدانته، بالرغم من عدم احتجازه، بعد إطلاق سراحه من سجن في لوس أنجلوس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في ختام عامين قضاهما مسجوناً.

من ناحيته، قال محامي المعجبين بجاكسون Emmanuel Ludot إنّ "القاضي أمر الطبيب Murray بسداد يورو واحد "رمزي" أو 1.74 دولار، وهذا ما كنا نريده". وأضاف أن القاضي راجع تقارير طبية قدّمها المعجبون قبل إصدار الحكم.

يُذكر أنه سيتم إبلاغ Murray، الذي لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يمثله محام، بالحكم بواسطة ساعٍ ديبلوماسي.

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