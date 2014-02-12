ما حقيقة العلاقة الغرامية بين Obama وBeyonce؟

بعد الشائعة التي هزت استقرار البيت الأبيض، وتحدّثت عن الطلاق المرتقب بين الرئيس الأمريكي Barack Obama وزوجته Michelle، فجّر مصور فرنسي إشاعة من عيار أكبر، تتحدّث عن علاقة غرامية تجمع الرئيس الأمريكي بالنجمة العالمية Beyonce.

وقد ظهرت هذه الإشاعة بعد وصول الرئيس الفرنسي Francois Hollande إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحيداً، بعد انفصاله عن شريكته Valerie Trierweiler وانفضاح أمر علاقته بممثلة مغمورة.

واللافت في الموضوع أنّ المصورPascal Rostain، الذي صور Hollande، هو نفسه المصوّر الذي أطلق إشاعة العلاقة بين Barack Obama وBeyonce عبر راديو "Europe 1" مدعياً أن صحيفة "واشنطن بوست" ستنشر صور وتفاصيل العلاقة، فما كان من هذه الصحيفة إلا أن سارعت إلى نفي هذه الأخبار، على لسان مديرة الاتصالات، Kristine Coratt، التي أكّدت أن لا صحة لهذا الخبر والتلفيقات، موضحة أن صحيفة "واشنطن بوست" لا تنشر أخباراً من هذه النوعية.

ومن المعروف أن علاقة قوية تجمع عائلة البيت الأبيض بالنجمة Beyonce، حيث بنات Obama من أشدّ المعجبات بالنجمة، وهي قد غنت في حفل تنصيب الرئيس عام 2009، ثمّ تطوّرت العلاقة بينهم، من خلال غناء النجمة السمراء في العديد من حفلات البيت الأبيض، وفي عيد ميلاد Michelle الـ50 مؤخراً.

الرئيس Obama البالغ من العمر 52 عاماً يكبر Beyonce البالغة من العمر 32 عاماً بـ20 عاماً، وكلاهما متزوج، إلا أن الإشاعات دائماً ما تتوقع مشاكل عائلية في حياتهما. فما الذي يعزّز هذه الإشاعات؟ أهي سياسة التطنيش التي يتبعها البيت الأبيض بهذا الشأن أم بحث الإعلام عن فضائح جديدة؟!

يُذكر أن إشاعة قد طالت سابقاً نزيل البيت الأبيض الأسبق الرئيس Bill Clinton والممثلة البريطانية Elizabeth Hurley، وهي من أشهر الفضائح العاطفية وخيانات الحبّ التي تجمع رؤساء العالم.

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