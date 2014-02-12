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بالصور.. محافظ قنا يتفقد عملية النظافة بالمدينة الصناعية بقنا‎

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بالصور.. محافظ قنا يتفقد عملية النظافة بالمدينة الصناعية بقنا‎ بالصور.. محافظ قنا يتفقد عملية النظافة بالمدينة الصناعية بقنا‎

محافظ قنا يتفقد عملية النظافة بالمدينة الصناعية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه السيد محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة قنا المدينة الصناعية والحرفية بالصالحية ليطمئن على عملية النظافة بها في استجابة سريعة منه لمطالب أصحاب الورش .

و اطلع على سير العمل بورش النجارة لتصنيع الأخشاب وورش الحديد و اللحام وتصليح السيارات ، مؤكدا على إزالة المخلفات الصلبة بالقطعة التابعة لمحطة المياه بالصالحية والاهتمام بنظافتها وتشجيرها بالمساحات الخضراء ، وخلال زيارته الميدانية طالب بسرعة النظافة بمساكن عثمان وشارع الأربعين بمنطقة الشئون .

يأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة والعاجلة التي تنتهجها المحافظة من اجل الارتقاء بالوجه الحضاري والبيئي والاجتماعي بالمحافظة .

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