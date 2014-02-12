إزالة 9061 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمحافظة أسيوط‎

بدأت محافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية فى تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة وفقا لتعليمات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط وتشديده على معاقبة المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية حفاضا على الأرض الزراعية من التآكل و التصحر.

وقال اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط أن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية مستمرة ، مشيرا إلي أنه سيتم التصدي بكل حسم لكافة محاولات التعديات علي الأراضي الزراعية تنفيذاً لقرارات الإزالة وكافة الأحكام الإدارية والقضائية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، مشيرا إلى أن هذه الاراضى ليست ملكا لفرد بعينه وانما هى ملكا للوطن فى المقام الأول واهدارها يؤثر على الوطن كله .

وأوضح المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط انه تم ازالة 9061 حالة تعدى بمحافظة أسيوط بواقع 390 فدان ، حيث أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013 بلغ 19902 حالة تعدى ، مشيرا إلى ان تنفيذ قرارات الإزالة سيستمر فى الفترة القادمة من أجل القضاء على هذه الظاهرة .