محافظ أسيوط يشكل لجنة عاجلة لبحث مطالب العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها

أصدر اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة من مسئولى الشئون المالية والقانونية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبحث امكانية تنفيذ مطالب العمال المؤقتين والعمالة الموسمية بالاحياء وسبل تحسين أوضاعهم المالية وذلك لعدم الإضرار بالدخل والرواتب الحالية لهذه الفئات .

جاء ذلك خلال اجتماعه بممثلى عمال النظافة والعمالة الموسمية بالأحياء لبحث مطالبهم وتقنين أوضاعهم المالية بحضور سليمان قناوى سكرتير عام المحافظة وفكرى ثابت السكرتير العام المساعد ومسئولى الشئون المالية والقانونية بالمحافظة .

كما أكد محافظ أسيوط على مخاطبته لكل من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص تقنين الأوضاع المالية للعمال المؤقتين والعمالة الموسمية وتدبير الاعتمادات المالية وتكاليف المرتبات مع إدراج هؤلاء العاملين بموازنة العام المالى 2014 – 2015 .