أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ أسيوط يشكل لجنة عاجلة لبحث مطالب العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها

Google+ Print
محافظ أسيوط يشكل لجنة عاجلة لبحث مطالب العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها محافظ أسيوط يشكل لجنة عاجلة لبحث مطالب العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعها

اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط

أصدر اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة من مسئولى الشئون المالية والقانونية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبحث امكانية تنفيذ مطالب العمال المؤقتين والعمالة الموسمية بالاحياء وسبل تحسين أوضاعهم المالية وذلك لعدم الإضرار بالدخل والرواتب الحالية لهذه الفئات .

جاء ذلك خلال اجتماعه بممثلى عمال النظافة والعمالة الموسمية بالأحياء لبحث مطالبهم وتقنين أوضاعهم المالية بحضور سليمان قناوى سكرتير عام المحافظة وفكرى ثابت السكرتير العام المساعد ومسئولى الشئون المالية والقانونية بالمحافظة .

كما أكد محافظ أسيوط على مخاطبته لكل من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص تقنين الأوضاع المالية للعمال المؤقتين والعمالة الموسمية وتدبير الاعتمادات المالية وتكاليف المرتبات مع إدراج هؤلاء العاملين بموازنة العام المالى 2014 – 2015 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا