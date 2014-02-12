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مقتل مسلحين اثنين وجندي وإصابة 5 جنود آخرين بجروح في اشتباك غربي بغداد

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مقتل مسلحين اثنين وجندي وإصابة 5 جنود آخرين بجروح في اشتباك غربي بغداد مقتل مسلحين اثنين وجندي وإصابة 5 جنود آخرين بجروح في اشتباك غربي بغداد

ارشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بأن مسلحين اثنين وجندي قتلوا وأصيب خمسة جنود آخرين في اشتباك مسلح بقضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن اشتباكا مسلحا اندلع قبل ظهر اليوم بين مسلحين مجهولين وعناصر نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في قرية الزيدان التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين وأحد عناصر النقطة وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة من عناصر النقطة، فيما لاذ باقي المسلحين بالفرار.

وأضاف أن قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة هوية المسلحين القتيلين والجهة التي ينتميان إليها، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت اليوم مقتل مدني وإصابة 9 آخرين في ثلاثة انفجارات بسيارتين مفخختين وعبوة ناسفة في مناطق المدائن وجسر ديالى والدورة ببغداد.

 

أ ش أ

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