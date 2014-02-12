أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع 3 في حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى نقل بالمنيا‎

Google+ Print
مصرع 3 في حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى نقل بالمنيا‎ مصرع 3 في حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى نقل بالمنيا‎

حادث – أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا وقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة خاصة بمساعد أول وزير الداخليه لمنطقة الصعيد وأخرى نقل محمله بالبلوك بالقرب من كمين البرشا بملوي مما أسفر عن مصرع شرطين وسائق السياره النقل.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجده بمصرع كلاً من محمود عبد الرحمن صديق – 32 سنة – شرطي من قوة مديرية أمن أسيوط ، ومحمد بدوي حسين حسنين -38 سنة- شرطي من قوة مديرية أمن أسيوط ، ومحمد رجب عبادة -42 سنة- سائق من مركز زفتي بمحافظة الغربية ، وذلك أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم 7857 “س,ب” غربيه قيادة الثالث وأخري شرطه رقم 1194/ ب يستقلها الأول والثاني وخاصه بمساعد وزير الداخليه لمنطقة وسط الصعيد ( أسيوط , سوهاج , الوادي الجديد) وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين البرشا بملوي .

وحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا