مصرع 3 في حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى نقل بالمنيا‎

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا وقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة خاصة بمساعد أول وزير الداخليه لمنطقة الصعيد وأخرى نقل محمله بالبلوك بالقرب من كمين البرشا بملوي مما أسفر عن مصرع شرطين وسائق السياره النقل.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجده بمصرع كلاً من محمود عبد الرحمن صديق – 32 سنة – شرطي من قوة مديرية أمن أسيوط ، ومحمد بدوي حسين حسنين -38 سنة- شرطي من قوة مديرية أمن أسيوط ، ومحمد رجب عبادة -42 سنة- سائق من مركز زفتي بمحافظة الغربية ، وذلك أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم 7857 “س,ب” غربيه قيادة الثالث وأخري شرطه رقم 1194/ ب يستقلها الأول والثاني وخاصه بمساعد وزير الداخليه لمنطقة وسط الصعيد ( أسيوط , سوهاج , الوادي الجديد) وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين البرشا بملوي .

وحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.