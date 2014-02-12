أطعمة غنيّة بالحديد لغذاء طفلك

تعاني العديد من الأمهات من نقص الحديد عند أطفالهن؛ مما قد يتسبب في حدوث أعراض مرضية واضحة في صحتهم مثل: انخفاض الذاكرة، والنشاط العقليّ، إضافة لتأثر الأداء الرّياضيّ سلباً، وحدوث الصداع والتعب.

ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق استخدام مكمّلات الحديد، إلا أن اللجوء إلى استخدام نظام غذائي يتوافر على نسب الحديد اللازمة لنمو طفلك قد يكون الحل الأمثل لصحة أطفالك.

يوجد عنصر الحديد في العديد من أنواع الغذاء، التي يمكن الحصول عليها بسهولة من أقرب سوبر ماركت، أو مركز تسوق.

وفيما يلي بعض هذه الأطعمة الغنيّة بالحديد:

- اللحوم الحمراء كاللحم البقري، ولحم الغنم.

- الكبد.

- المأكولات البحرية بما فيها الروبيان، والسلمون والتونة.

- لحوم الدواجن بما فيها الدجاج، والديك الرومي.

- البيض حيث يحتوي صفاره على الحديد.

- الفاصوليا والعدس.

- الخضراوات مثل السبانخ والقرنبيط.

- المكسّرات.

- الفواكه المجففة مثل الزبيب والتّمر والمشمش والخوخ.

تذكري عزيزتي الأم أن الحديد الموجود في مأكولات مثل: الفواكه المجففة والخضروات هو أصعب امتصاصاً من ذلك الحديد الموجود في اللحوم. ولحث أطفالك على تناول الحديد، يمكنك أن تقدمي لهم حبوب الإفطار ((Cereals، والتي غالباً ما تكون غنية بالحديد، إضافة إلى أن العديد من أنواع الخبز والمعكرونة قد تحتوي على كميات كبيرة من الحديد أيضاً.

وفي الختام بإمكانك استشارة طبيب الأطفال على الدوام؛ لتحديد كميات الحديد المناسبة لتلبية حاجات طفلك الغذائية؛ بحيث يبقى في أتم صحة وعافية.