لوموند: إفريقيا الوسطى تشهد أسواء عملية تطهير عرقى ضد المسلمين فى تاريخها

سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء اليوم الأربعاء على الوضع الحالى فى جمهورية إفريقيا الوسطى حيث أشارت إلى أن الأخيرة تشهد اسواء عملية تطهير عرقى ضد المسلمين فى تاريخ البلاد.

وأشارت اليومية الباريسية إلى أن مسلمي إفريقيا الوسطى يفرون من وطنهم بإتجاه بلدان لا يعرفونها خاصة تشاد والكاميرون، هربا من الكراهية والمناجل.

وأضافت “لوموند” انها عملية “التطهير العرقى” الاسواء فى تاريخ إفريقيا الوسطى، تلك الدولة التى شهدت منذ إستقلالها فى عام 1960 العديد من حركات التمرد والانقلابات، ولكنها لم تعرف مثل الوضع الحالى حيث ينزف السكان وخاصة على الأساس الدينى والطائفى.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مسلمى إفريقيا الوسطى يفرون، بما فى ذلك من آخر “جيتو” لهم وهو حى “بى كا 5″ ببانجى ، بعد تعرض الحى مؤخرا إلى هجوم من قبل جحافل من المقاتلين المسيحيين “مناهضى بالاكا” واللصوص.

ومن ناحيتها..ذكرت صحيفة “ليبراسيون” أنه في حين أن وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان يبدأ فى وقت لاحق اليوم زيارته إلى إفريقيا الوسطى، وعلى الرغم من وجود قوات عسكرية دولية، يتواصل القتال والانتقام الذى أدى إلى العديد من القتلى والجرحى والمشردين، ولا سيما في الغرب.

واشارت اليومية الفرنسية إلى عملية النزوح الجماعي للسكان المسلمين الذين يفرون إلى الشمال الشرقي وتشاد والكاميرون..مشددة على أن عشرات الآلاف من الناس من الأقليات تدفع ثمن الانتهاكات التي يرتكبها المقاتلون السابقون بعد استيلائهم على السلطة في مارس اذار 2013.

أ ش أ