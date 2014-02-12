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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المهمات العسكرية إلى البلاد عبر ميناء السخنة

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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المهمات العسكرية إلى البلاد عبر ميناء السخنة إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المهمات العسكرية إلى البلاد عبر ميناء السخنة

ميناء العين السخنة

نجح ضباط مصلحة أمن الموانئ في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المهمات العسكرية إلى داخل عبر ميناء السخنة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء السويس أكدتها التحريات السرية التي تمت بالاشتراك والتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمصلحة أمن الموانئ، مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الإسكندرية باستيراد حاوية على متن باخرة قادمة من الصين مشمولها الأصلي “إكسسورات بلاستيك وهدايا”، وقيام المسئولين عن الشركة بإخفاء كمية كبيرة من المهمات العسكرية بداخلها.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف الباخرة المشار إليها، وبفحص وتفتيش الحاوية تم ضبط 460 قفازا من الأدوات المستخدمة للأعمال القتالية للقوات الخاصة للشرطة والقوات المسلحة، و95 نظارة ميدان، و67 جراب بندقية، و53 قناع وجه، و40 غطاء رأس من القماش.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة, والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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