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اليوم.. آرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

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اليوم.. آرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي اليوم.. آرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد مانشستر سيتي

يحل مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على فريق أرسنال، في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، في لقاء يحتضنه ملعب «الإمارت» بالعاصمة لندن.

ويبحث المان يونايتد عن العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد خسارته في الجولة قبل الماضية أمام ستوك سيتي بهدفين لهدف، وتعادله مع فولهام الجولة الماضية.

في المقابل، يسعي أرسنال بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينجر، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة أمام ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف، الجولة الماضية، ما أبعد أرسنال عن صدارة جدول المسابقة.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة، فيما يأتي مان يونايتد في المركز السابع برصيد 41 نقطة.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي مانشستر سيتي مع سندرلاند، ونيوكاسيل مع توتنهام، وإيفرتون مع كريستال بالاس، وفولهام مع ليفربول.

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