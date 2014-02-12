مدير الأمن العام: المرور والمستشفيات أول من سيجني ثمار حملة «يعطيك خيرها»

أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، أن الأمن العام سخر كل إمكاناته لنجاح حملة "يعطيك خيرها" للقيادة الآمنة التي أطلقها سمو أمير الرياض أمس، مؤكداً أن هذه حملة وطنية خيّرة تستهدف أبناءنا من النشء بعد وصول خسائر الحوادث المرورية لأعداد مهولة.

وأعرب مدير الأمن العام في تصريح صحافي، عن أمله في نجاح الحملة وبرامجها بكل تفرعاتها، مشيراً إلى أن المرور هو أول من سيجني ثمار الحملة، لأنه أول من يتألم عندما يباشر الحوادث، إضافة إلى المستشفيات عند رؤية حوادث السير وضحاياها، منوهاً في سياق تصريحه بدعم سمو أميرالرياض ورعايته لانطلاق الحملة.