«العفو الدولية» تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف عمليات تطهير عرقي في إفريقيا الوسطى

دعت منظمة العفو الدولية اليوم “الأربعاء” المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف ما أسمته بعمليات تطهير عرقي طالت المدنيين المسلمين غربي إفريقيا الوسطى، في الوقت الذي تقف فيه القوات الدولية المنتشرة هناك عاجزة عن وقفه.

وأكدت المنظمة الدولية في بيان لها، أوردته صباح اليوم قناة “روسيا اليوم” الاخبارية الفضائية، إن القوات الدولية المتواجدة في افريقيا الوسطى غير قادرة على وضح حد للتطهير العرقي الذي يتعرض له المدنيون المسلمون من قبل مليشيات ” مناهضو البالاكا “المسيحية.

وطابلت المنظمة بنشر عدد كاف من قوات حفظ السلام في المناطق التي يتعرض فيها المسلمون للإبادة.

وقد دخلت افريقيا الوسطى ولا سيما العاصمة “بانغي” في موجة عنف طائفية انفجرت عقب وصول الرئيس السابق جوتوديا إلى الحكم في مارس 2013 على رأس انقلاب عسكري قامت به حركة “سيليكا”، ليصبح بذلك أول رئيس مسلم لهذا البلد ذو الأغلبية المسيحية.