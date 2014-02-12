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مستشار الرئيس: سلامة «الحالة النفسية والجسدية» من شروط الترشح للرئاسة

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مستشار الرئيس: سلامة «الحالة النفسية والجسدية» من شروط الترشح للرئاسة مستشار الرئيس: سلامة «الحالة النفسية والجسدية» من شروط الترشح للرئاسة

المستشار علي عوض

كشف مستشار الرئيس عدلي منصور للشؤون الدستورية، علي عوض، عن شروط جديدة للترشح للرئاسة توضع للمرة الأولى في “قانون انتخابات الرئاسة” الذي يجري إعداده حالياً، من بينها سلامة الحالة الجسدية والنفسية للمترشح، وحصوله على مؤهل جامعي، وفق ما صرح به لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن هذه الإضافة جديدة ولم يسبق ذكرها في قانون الانتخابات الرئاسية السابق، لكنه قال إن كل هذه البنود تخضع في نهاية المطاف لتقدير قسم التشريع عند عرضها عليه، حيث سيخضع مشروع القانون كله للمراجعة هناك.

وقال عوض إن الرئيس المصري سيوقع على مشروع القانون بعد عرضه على “قسم التشريع”، بمجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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