الصيادلة يبدأون إضرابا جزئيا بمستشفيات الصحة لرفض تطبيق "الحوافز"

يدخل آلاف الصيادلة الحكوميون العاملون بوزارة الصحة فى إضراب جزئى عن العمل على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء، اعتراضا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر.

وأكدت نقابة الصيادلة أنها ستقوم بتقديم الحماية النقابية والقانونية لجميع الصيادلة المنفذين لقرار جمعيتهم الخاص بالإضراب، وإحالة أى صيدلى إدارى أو مسئول يستخدم سلطته فى تهديد الصيادلة المضربين أو التعسف ضدهم إلى لجنة التحقيق النقابى وآداب المهنة تنفيذا للمواد 44، 45 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969.

وأكدت النقابة، أن قرار الإضراب يسرى على جميع الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية وشركات قطاع الأعمال والإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية والصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.