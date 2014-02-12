اليوم.. بدء أعمال المؤتمر الثانى للشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة

ذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقى أن المؤتمر الثانى للشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة سيبدأ أعماله اليوم الأربعاء ويستغرق يومين.

وقالت المفوضية – فى بيان لها اليوم الثلاثاء – إن “هذا المؤتمر يعتبر ثانى اجتماع يعقد على مستوى عال بين الجانبين للشراكة فى مجال الطاقة، وإنه سيتم عقد المؤتمر بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا”.

> وأضافت أن “هذا المؤتمر سيجمع وزراء ونواب وزراء أفارقة وأوروبيين وممثلى قيادة الاتحاد الأفريقى وكبار رجال أعمال ومسئولين كبار من أفريقيا وأوروبا وممثلى وكالات دولية وما يزيد على 400 من أعضاء الوفود”.

> وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال هذا المؤتمر استعراض ما تم إحرازه من نجاحات فى قطاع الطاقة الأفريقى وتحديد الأولويات للتعاون فى مجال الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.