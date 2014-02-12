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«اليزل»: السيسي سيعلن ترشحه للرئاسة أول مارس.. و«بكري»: الأربعاء

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قال سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» نشرتها، الأربعاء، إن المشير عبدالفتاح ، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيعلن، أول مارس المقبل، قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف «اليزل»: «دعنا نقول أن هذا هو الاحتمال الأكبر أو الموعد شبه النهائي»، مشيرًا إلى أن «السيسي سيعلن بنفسه هذا القرار، عبر بيان من دون أن يكون هناك طرف ثالث بينه وبين جماهير الشعب».

بدوره، قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشير السيسي يستعد خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان ترشحه في الانتخابات، على الأرجح سيكون ذلك، الأربعاء، على الأكثر».

وأضاف «بكري»: «سيعلن السيسي ترشحه في بيان مقتضب يذاع على القنوات الفضائية، ولن تتجاوز مدته ربع الساعة»، مرجحًا أن يكون البيان «سجل بالفعل».

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