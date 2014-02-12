هجوم صاروخي على مقر قناة تلفزيونية خاصة في ليبيا



> تعرض مقر قناة “العاصمة” التلفزيونية الليبية الخاصة في طرابلس مساء أمس الثلاثاء لهجوم مسلح سمع خلاله دوي ثلاثة انفجارات ناجمة على الارجح عن قصف صاروخي، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وبحسب مصدر في القناة فإن مبنى القناة تم استهدافه بثلاثة قذائف صاروخية من طراز “ار بي جي”، بينما شاهد مراسل وكالة فرانس برس اعمدة الدخان ترتفع من المبنى.

واضاف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه ان الهجوم اسفر عن اصابة احد حراس المبنى بجروح.

وسمع أحد صحفيي وكالة فرانس برس أزيز رصاص حول المبنى استمر لبضع دقائق، بعدها سمع دوي ثلاثة انفجارات قوية في مبنى التلفزيون الكائن في حي قرجي القريب من وسط العاصمة. وبعد الهجوم واصلت القناة بثها لبرامج مسجلة.

والعاصمة قناة معروفة بمناهضتها للاسلاميين وبقربها من الليبراليين، وقد سبق لها ان تعرضت لاعتداء في مارس 2013.

ويومها اقتحم مسلحون مبناها وحطموا محتوياته وخطفوا مالكها وعددا من المذيعين قبل ان يفرجوا عنهم بعد ساعات.

وتكاثرت في الآونة الاخيرة الانتقادات الموجهة الى هذه القناة التي يتهمها الاسلاميون بحض المواطنين على التظاهر ضد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بعد قراره المثير للجدل تمديد ولايته التي كان يفترض ان تنتهي اساسا في 7 فبراير.