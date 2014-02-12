انتهت - تشيلسي 1-1 وست بروميتش .. دخول صلاح في الدقيقة قبل الأخيرة

ينقل FilGoal.com تغطية حية لمباراة تشيلسي ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

ويجلس محمد صلاح جناح تشيلسي على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة الثلاثاء.

ويحل تشيلسي ضيفا على وست بروم ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ مورينيو بالثلاثي ويليان وأوسكار وإدين آزار خلف المهاجم الوحيد صامويل إيتو.

ولم يشهد النصف الأول من الشوط الأول أي فرص حقيقية على المرميين.

وهدد ويليان مرمى وست بروميتش بتسديدة في الدقيقة 26.

وسجل برانسلاف إيفانوفيتش هدف التقدم لتشيلسي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز فيكتور أنتيشيبي هدف التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 87.

ثم دخل محمد صلاح في الدقيقة 89.

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