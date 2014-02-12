عبد الحفيظ: شكل مغاير للأهلي أمام الجونة

(/أ ش أ /) - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في الـ12 الأربعاء استعداداً لمباراة الجونة المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان الأهلى قد تعادل بدون أهداف مع الاتحاد السكندري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيظهر بشكل مغاير تمامًا عن الصورة التي ظهر بها فى المباريات الأخيرة، وآخرها لقاء اليوم أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأضاف عبد الحفيظ أن كل تركيز الفريق خلال المرحلة المقبلة ينصب تجاه لقاء الجونة المقرر إقامته يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة للمسابقة.

وأكد "اللقاء سيكون البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة الصفاقسى التونسى يوم 20 فبراير الجاري بنهائى كأس السوبر الإفريقي ولهذا نستعد له بلقاء الجونة وبكل جيد".