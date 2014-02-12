أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الحفيظ: شكل مغاير للأهلي أمام الجونة

Google+ Print
عبد الحفيظ: شكل مغاير للأهلي أمام الجونة عبد الحفيظ: شكل مغاير للأهلي أمام الجونة

(/أ ش أ /) - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في الـ12 الأربعاء استعداداً لمباراة الجونة المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان الأهلى قد تعادل بدون أهداف مع الاتحاد السكندري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيظهر بشكل مغاير تمامًا عن الصورة التي ظهر بها فى المباريات الأخيرة، وآخرها لقاء اليوم أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأضاف عبد الحفيظ أن كل تركيز الفريق خلال المرحلة المقبلة ينصب تجاه لقاء الجونة المقرر إقامته يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة للمسابقة.

وأكد "اللقاء سيكون البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة الصفاقسى التونسى يوم 20 فبراير الجاري بنهائى كأس السوبر الإفريقي ولهذا نستعد له بلقاء الجونة وبكل جيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع