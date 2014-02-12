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الأهلي للجماهير: لا تقلقوا.. السوبر له دوافع خاصة

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الأهلي للجماهير: لا تقلقوا.. السوبر له دوافع خاصة الأهلي للجماهير: لا تقلقوا.. السوبر له دوافع خاصة

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جماهير الفريق بعدم القلق على أداء الفريق قبل مواجهة الصفاقسي يوم 20 من الشهر الجاري في السوبر الإفريقي.

وجاءت تصريحات عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري في مباراة هزيلة للفريق الأحمر.

وقال عبد الحفيظ: "لقاء السوبر له دوافع خاصة لأنه سيقام بحضور الجمهور فضلاً عن أن الفوز به يعنى حصد لقب جديد".

من جانبه صرح محمد يوسف، المدير الفني للأهلي، بأن الفريق الأحمر فريق كبير لا يقبل التعادل وكان يسعى للفوز من أجل اقتناص النقاط الثلاثة فى مواجهة الاتحاد السكندري.

وأضاف يوسف فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى أن الصبر مطلوب خلال تلك المرحلة حيث يدخل الجهاز الفنى بعض اللاعبين ضمن التشكيلة للاستقرار على أفضل تشكيل فى المرحلة المقبلة.

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