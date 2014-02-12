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اتحاد الكرة ينفي إعادة النظر في عقوبة الزمالك أمام الحدود

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اتحاد الكرة ينفي إعادة النظر في عقوبة الزمالك أمام الحدود اتحاد الكرة ينفي إعادة النظر في عقوبة الزمالك أمام الحدود

(/أ ش أ/) - أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أي نية لإعادة النظر في العقوبة التي وقعها الاتحاد على نادي الزمالك باحتساب نقاط مباراته أمام حرس الحدود لصالح الأخير.

وأشار سويلم في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن العقوبة جاءت من لجنة المسابقات ولا دخل لمجلس إدارة اتحاد الكرة فيها، مؤكدا على أحقية أي نادي في التقم بتظلم ضد العقوبات.

وكان أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك قد أعلن عن نية ناديه في التقدم بتظلم ضد العقوبة الموقعة على الفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات قررت احتساب نقاط مباراة الزمالك وحرس الحدود لصالح الفريق العسكري، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل، وذلك بسبب اقتحام عدد من جماهير الزمالك لمدرجات ملعب الدفاع الجوي الذي استضاف اللقاء.

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