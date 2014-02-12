القبض على 12 متهمًا جديدًا في اقتحام مراكز الشرطة والمنشآت العامة بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 12 متهما جديدا في اقتحام مراكز الشرطة والمنشآت العامة بالمحافظة بعد فض اعتصامى “رابعة والنهضة”، والصادر بشأنهم قرارات من النيابة العامة.

وأسفرت جهود الحملة، التي شنتها مديرية أمن المنيا تحت إشراف مدير الأمن اللواء أسامة متولي لضبط الخارجين عن القانون، عن ضبط 4 متهمين بمركز بني مزار باقتحام الإرشاد الزراعى، و6 متهمين بمركز مطاي باقتحام مركز الشرطة، و2 متهمين بقسم شرطة ملوي باقتحام وحدة المرور، وضبط قطع أسلحة عبارة 5 فرود محلى الصنع بحوزة 5 أشخاص.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط 24 قضية تموينية لضبط الأسواق والقضاء على السلع الفاسدة، كما تم ضبط 4 قضايا، منها قضية إتجار و3 تعاطي، وضبط 6 قطع سلاح أبيض، و10 مخالفات بيئية متنوعة.. بالإضافة إلى تحرير817 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 51 دراجة نارية بدون لوحات.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 925 حكما قضائيا، منها 10 قضايا “جنايات” و451 “حبس جزئي” و146 “حبس مستأنف” و182 غرامات جزئية و14 مستأنفة و122 مخالفات.

أ ش أ