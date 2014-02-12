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تجمهر الأهالي أمام مركز شرطة بسيون لمنع إقامة «شبكة محمول»

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تجمهر الأهالي أمام مركز شرطة بسيون لمنع إقامة «شبكة محمول» تجمهر الأهالي أمام مركز شرطة بسيون لمنع إقامة «شبكة محمول»

مركز شرطة بسيون- أرشيفية

تجمهر أهالي قرية كفر جعفر مساء أمس الثلاثاء، أمام مركز شرطة بسيون وذلك لمطالبة الشرطة بالتدخل الفوري لمنع إقامة محمول على قطعة أرض بالقرية لخطورة ذلك على المواطنين.
> واتهم اأهالي «سمير.ر.م 55سنة فلاح» بالاتفاق مع شركة فودافون على إقامة شبكة محمول على قطعة أرض ملكه “قيراط “مما دفع الأهالي للتجمهر أمام المركز والاستغاثة بالشرطة لمنع إقامة تلك الشبكة.

على الفور انتقل الرائد أحمد غبارة رئيس مباحث مركز بسيون وتم ضبط المذكور واقتياده لمركز الشرطة تحرر محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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