8,5 مليارات ريال اعتمادات المشاريع المعتمدة في القصيم

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة ظهر أمس بحضور صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة جلسة المجلس الأولى من الدورة الأولى للعام المالي 1435/1436ه بقاعة مجلس المنطقة بمقر إمارة منطقة القصيم بمدينة بريدة، صرح بذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان الذي أوضح أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- على ما حظيت به المنطقة من مشاريع خلال ميزانية هذا العام والتي سوف تساهم في تطور المنطقة في مختلف المجالات، وتمنى سموه أن تحقق الهدف المرجو منها لما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم، وأضاف الحميدان بأن المجلس استعرض بعد ذلك المشاريع المعتمدة لعدد من القطاعات الحكومية في المنطقة حيث بلغت اعتمادات المشاريع المعتمدة في المنطقة ما يقارب (8,500,000,000) ثمانية مليارات وخمس مئة مليون ريال.. حيث خصص لجامعة القصيم مبلغ (658,000,000) ست مئة وثمانية وخمسين مليون ريال.. وبلغت اعتمادات أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها مبلغ (2,496,000,000) مليارين وأربع مئة وستة وتسعين مليون ريال.. ولقطاع المياه مبلغ (568,000,000) خمس مئة وثمانية وستين مليون ريال.. ولقطاع الكهرباء مبلغ (2,343,000,000) مليارين وثلاث مئة وثلاثة وأربعين مليون ريال.. وللمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة مبلغ (220,000,000) مئتين وعشرين مليون ريال. وناقش المجلس موضوع إيجاد خطوط خدمة للطريق الدائري الداخلي الجنوبي لمدينة بريدة. وكذلك استعرض المجلس تقريراً عن الأراضي الخاصة بالمرافق الصحية بالمنطقة. كما ناقش المجلس استحداث إدارة للمنتزهات في الإدارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة إضافة إلى مناقشة الخطة المقترحة لعمل اللجة الاقتصادية بمجلس المنطقة. وتقريراً عن الخطط والمشاريع المستقبلية للخطوط السعودية بالمنطقة. واستكمل المجلس مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة، وفي ختام الجلسة قدم سموه شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم وتمنى سموه التوفيق والنجاح للجميع.

من جهة ثانية استقبل سموه بمكتب بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يزور منطقة القصيم، وقد رحب به سموه متمنياً له التوفيق والنجاح في زيارته للمنطقة. وجرى خلال الاستقبال بحث ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بمنطقة القصيم. حضر الاستقبال مدير التأمينات الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن عبدالله الشبيلي.