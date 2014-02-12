اعتماد 380 مساعدة سكنية في الشارقة

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، الدفعة الأولى لعام 2014 للمساعدة السكنية، والبالغة عددها 380 طلباً منها قروض ومنح بتكلفة إجمالية بلغت 245 مليوناً و750 ألف درهم.

وتأتي هذه المكرمة لتشمل مدن ومناطق إمارة الشارقة المختلفة بهدف تنفيذ الرؤية السديدة لحكومة الشارقة في تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين من خلال توفير المسكن المناسب لهم.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بمكتب سمو الحاكم.

واستهل المجلس اجتماعه بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، واعتمد المذكرة المقدمة من دائرة الطيران المدني والمتعلقة بتطوير المرافق والخدمات في مطار الشارقة الدولي، واستعرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني تفاصيل المذكرة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال لجنة شؤون الخدمة المدنية لعام،2013 وتضمن التقرير استعراض القرارات والتعاميم، التي قامت اللجنة بدراستها خلال الأعوام 2012 و2013، والحالات القانونية التي تم البت فيها من قبل اللجنة، حيث استقبلت خلال العام الماضي 26 تظلماً و8 شكاوى، وبعد دراسة الحالات اتخذت اللجنة فيها ما يلزم من قرارات، كما درست اللجنة 17حالة، وتم فيها إصدار التوصيات اللازمة،بما يخدم كل حالة وقدم المجلس التنفيذي شكره للجنة شؤون الخدمة المدنية.

توجهيات

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة، حيث وجه سموه بتوفير الخدمات العامة من حدائق وملاعب لمنطقة الصبخة، إذ قدم المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة مقترحاً لآلية تعويض ملاك المساكن المتأثرة من المشاريع التطويرية في مناطق الصبخة، وما شابهما من مناطق قديمة.

واعتمد المجلس المقترح المقدم من دائرة التخطيط والمساحة.

من جهة أخرى اعتمد المجلس مقترحاً لتطوير الطريق الدائري الواقع بقرب منطقة المرقاب، التي وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة بهدف توفير الحركة المرورية الانسيابية وتقليل الضغط على بعض الشوارع التي تواجه ازدحاماً مثل شارع العروبة.

وبمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء تلفزيون وإذاعة الشارقة دعا الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام السادة أعضاء المجلس التنفيذي، للمشاركة في حفل تلفزيون وإذاعة الشارقة، الذي سيقام في 13 فبراير الجاري.

8 آلاف مساعدة

أكد المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان، خلال مداخلة له مع برنامج "الخط المباشر"، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات من الشارقة، بعد ظهر أمس، أن الدفعة الجديدة هي الأولى في العام الجاري 2014، والثامنة منذ إنشاء الدائرة، حيث وصل إجمالي المساعدات إلى 8000 مساعدة سكنية بتكلفة ملياري درهم . وأشار إلى أن مدينة الشارقة حصلت على 64 % من المساعدات الجديدة، وحصلت المنطقة الشرقية على 26 %، بينما حصلت المنطقة الوسطى على 10 % فقط من المساعدات.