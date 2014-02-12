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محمد بن راشد يعزي علي الشعفار في وفاة حرمه

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محمد بن راشد يعزي علي الشعفار في وفاة حرمه محمد بن راشد يعزي علي الشعفار في وفاة حرمه

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- واجب العزاء في وفاة المرحومة حرم -علي عبدالله الشعفار وانجاله وإخوانه.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى منزل العائلة في منطقة جميرا في دبي بعد ظهر أمس رافقه خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حيث قدموا صادق عزائهم ومواساتهم الى آل الشعفار الذين دعوا الله العلي القدير ان يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقيادتنا المعطاء ودولتنا الحبيبة من كل كرب ومكروه.

وفي وقت آخر قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس واجب العزاء إلى علي الشعفار في وفاة زوجته.

كما قدم سموه واجب العزاء إلى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، شقيق علي الشعفار، وذلك في منزل الأسرة بمنطقة جميرا في دبي.

وعبر سموه عن خالص التعازي والمواساة لذوي وأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكن الفقيدة فسيح جناته.

حضر العزاء اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير.

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