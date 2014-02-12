بالفيديو .. وست بروميتش يصعق تشيلسي في ظهور ' خاطف ' لصلاح

صعق وست بروميتش ألبيون ضيفه تشيلسي بهدف تعادل قاتل لينهي مباراة الفريقين 1-1 يوم الثلاثاء والتي شهدت مشاركة متأخرة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر.

وحل تشيلسي ضيفا على وست بروم ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس صلاح جناح تشيلسي على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 89 من اللقاء.

وسجل برانسلاف إيفانوفيتش هدف التقدم لتشيلسي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن فيكتور أنتيشيبي أحرز هدف التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 87.

بدأ مورينيو بالثلاثي ويليان وأوسكار وإدين آزار خلف المهاجم الوحيد صامويل إيتو.

ولم يشهد النصف الأول من الشوط الأول أي فرص حقيقية على المرميين.

وهدد ويليان مرمى وست بروميتش بتسديدة في الدقيقة 26، قبل أن يسجل إيفانوفيتش هدف تشيلسي بمتابعة كرة زميله ديفيد لويز من ركنية.

وأحرز فيكتور أنتيشيبي هدف التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ثم دخل محمد صلاح في الدقيقة 89 لكنه لم يفعل شيئا في الوقت بدل الضائع.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة في صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن ملاحقه أرسنال الذي يلاقي مانشستر يونايتد يوم الأربعاء، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يستضيف سندرلاند في اليوم نفسه.