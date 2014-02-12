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بالفيديو .. اللقطة التي أهدت صلاح مشاركة متأخرة على حساب لامبارد

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بالفيديو .. اللقطة التي أهدت صلاح مشاركة متأخرة على حساب لامبارد بالفيديو .. اللقطة التي أهدت صلاح مشاركة متأخرة على حساب لامبارد

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة تشيليسي ووست بروميتش ألبيون يوم الثلاثاء قرارات مذبذبة لجوزيه مورينيو المدير الفني للزرق تسببت في مشاركة محمد صلاح.

وحل تشيلسي ضيفا على وست بروم ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدم بهدف برانسلاف إيفانوفيتش في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وجلس صلاح جناح تشيلسي على مقاعد البدلاء وقام بعمليات الإحماء طوال الشوط الثاني، قبل أن يشاهد فرناندو توريس ثم جون أوبي ميكيل يدخلان الملعب في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 85 استدعى مورينيو لاعبه فرانك لامبارد ليعطيه تعليمات قبل دخوله إلى الملعب، وبالتالي جلس صلاح وباقي زملائه على مقاعد البدلاء لانتهاء التغييرات.

بعد هذه اللقطة بدقيقة سجل وست بروميتش هدف التعادل القاتل فقرر مورينيو عدم الدفع بلامبارد، واستدعى صلاح ليشركه.

ودخل لاعب المقاولون السابق الملعب في الدقيقة 89 ولعب الوقت بدل الضائع حتى انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

شاهد كل لقطات ارتباك مورينيو حول تبديل لامبارد أو صلاح من هنا

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فيديو اليوم السابع

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