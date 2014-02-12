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بنفيكا يضرب سبورتنج لشبونة ويبتعد بقمة الدوري

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بنفيكا يضرب سبورتنج لشبونة ويبتعد بقمة الدوري بنفيكا يضرب سبورتنج لشبونة ويبتعد بقمة الدوري

لشبونة، (إفي): حسم بنفيكا دربي العاصمة البرتغالية أمام غريمه سبورتنج لشبونة اليوم لينفرد بصدارة الدوري المحلي بعد فوزه بهدفين دون رد في قمة الجولة الـ18 على ملعب النور.

كانت المباراة قد تأجلت قبل يومين بسبب سوء الاحوال الجوية.

ووسع بذلك "صقور" بنفيكا الفارق على الصدارة مع سبورتنج إلى خمس نقاط، حيث يمتلكون حاليا 43 نقطة مقابل 38 للفريق الأخضر والأبيض صاحب المركز الثالث.

ويحتفظ بورتو، حامل اللقب، بالوصافة بـ39 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن غريمه التقليدي بنفيكا.

سجل ثنائية بنفيكا الأرجنتينيان نيكولاس جايتان (ق27) وإنزو بيريز (ق76).

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