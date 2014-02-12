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صديقة نيمار تعلن انفصالهما

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صديقة نيمار تعلن انفصالهما صديقة نيمار تعلن انفصالهما

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلنت الممثلة البرازيلية برونا ماركيزين اليوم أنها أنهت ارتباطها العاطفي بنجم كرة القدم نيمار لاعب فريق برشلونة.

وأكدت برونا لصحيفة (أو جلوبو) أن علاقتها بنيمار انتهت بالفعل بعد أن استغرقت عاما واحدا، وأنها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها به على موقع (انستجرام).

يأتي اعلان الانفصال بعد شائعات كثيرة تحدثت عن الأمر ذاته قبل نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من أن الممثلة الشابة نفت تلك الاخبار في الأسبوع الماضي.

وتعد برونا بطلة لأحد أشهر المسلسللات التلفزيونية في البرازيل "في العائلة"، وقد رافقت نيمار في إسبانيا في حفل تقديمه لوسائل الاعلام أغسطس الماضي بعد انضمامه للبرسا.

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