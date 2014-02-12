سانتوس يلجأ للقضاء البرازيلي لطلب عقد نيمار

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلن نادي سانتوس اليوم الثلاثاء أنه تقدم بدعوى في محكمة برازيلية لإلزام والد نيمار بتقديم عقد اللاعب، المنتقل هذا الموسم لصفوف برشلونة، وذلك على خلفية شبهات حول عمولات قدمها بطل الدوري الاسباني لوالد اللاعب الشاب.

وحسب بيان للنادي، فإن الهدف هو "تحليل" أوراق عقد الانتقال، الذي أبرم الصيف الماضي "لمعرفة الأسباب التي تبرر القيم المالية" التي حصلت عليها شركات والد نيمار مقابل الصفقة.

وأكد النادي البرازيلي أنه قرر اللجوء للمحكمة "بعد نفاد المحاولات الودية" للحصول على وثائق عقد نيمار الموقعة بين شركة ان آند ان للاستشارات الرياضية ونيمار سبورتس للتسويق، ونادي برشلونة.

وتعتقد إدارة نادي سانتوس إن من حقها الحصول على المزيد من الأموال، وذلك بعدما نشرت إدارة برشلونة القيم الحقيقية لصفقة نيمار (22 عاما).

وكلفت الصفقة 57.1 مليون يورو بحسب برشلونة، منها 17.1 مليون لسانتوس، و40 مليون لشركتي والد نيمار.

إلا أن القيمة الكلية للعملية، بما فيها العمولات والرواتب ومصاريف أخرى لشركتي والد نيمار، وصلت إلى 132.2 مليون يورو، حسبما كشف النادي الكتالوني.

وفتحت نيابتا إسبانيا والبرازيل تحقيقين للتقصي حول وقوع مخالفات قانونية بالصفقة.