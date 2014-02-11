الرئيس بيل كلينتون أمام فضيحة جنسية جديدة

كشفت تقارير فنية عن علاقة غرامية سريّة جمعت بين الرئيس الأمريكي Bill Clinton و الممثلة البريطانية Elizabeth Hurley.

وبعد فضيحة الرئيس السابقة مع إحدى متدربات البيت الأبيض Monica Lewinsky، ظهرت تسجيلات صوتية للممثل الأمريكي Tom Sizemore يكشف فيها عن علاقة غرامية نشبت بين الرئيس Clinton؛ وحبيبة الممثل السابقة وعارضة الأزياء Elizabeth Hurley، حسب ما ذكر موقع "mbc.net"

ويؤكد التسجيل الصوتي أن الرئيس الأسبق طلب من Sizemore تزويده برقم الممثلة الذي أجرى اتصالاً معها بحضوره، وفي نفس الليلة أرسل لها طائرة لتقلها إلى البيت الأبيض رغم وجود زوجته Hillary ، حيث أمضت الممثلة أربعة أيام كاملة، في حين استمرت علاقتهما لمدة سنة كاملة قبل أن ينهيها Clinton خوفاً من احتمال وقوعه في حبها.

من جهته الرئيس الأسبق لم يرد على هذه التقارير، أما Hurley فنفت كل ما قاله حبيبها السابق وأكدت انها ستقوم بكل الإجراءات القانونية ضده.

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