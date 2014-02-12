رئيس جمعية السواقي يلتقي منسق المجموعة المصرية الانسانية و تشابك 33 منظمة غي حكومية .

الفيوم : عبدالرحمن سالم



أجتمع اليوم كل من خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة ومؤسس حركة المشاركة الشعبية بالدكتورة عصمت يوسف استشاري المجموعة المصرية للتنمية الانسانية والمدير التنفيذي للمنتدي الانساني فرع القاهرة وذلك للتعرف علي خطة عمل المجموعة خلال الفترة المقبلة ، حيث أوضحت الدكتورة عصمت أن المجموعة تضم في عضويتها 33 منظمة غير حكومية ، وسيتم اجراء انتخابات بعد ساعات قليلة لاختيار مجلس ادارتها من المؤسسات المنضمة لها ، فضلا عن اختيار 3 شخصيات عامة ممن لهم علاقة بالعمل التنموي ليتولوا تيسير مقاليد الامور ، ويعقب الانتخابات الدخول في 4 دورات تثقيفية بمجال الادارة وورشة عمل في الماليات ، من ناحيته أبدي خالد حسين ارتياحه من انتهاء المرحلة الثانية من دورة التخطيط الاستراتيجي التي تجري علي 3 خطوات بمعرفة استشاري التسويق الدكتور محمد شوقي ، كان اليوم الثاني في الدورة قد شهد نقاط تحديد خطط العمل وادارة الوقت واهتمامات الناجح . ومن المنتظر ان ينافس علي المقاعد الشاغرة كل من جمعية ابو بكر الصديق والجمعية العربية للتنمية البشرية وجمعية تكاتف وصناع الخي وابو شنب واحباب محمد وجمعية تنمية المجتمعات الريفية فضلاعن السواقي لتنمية المجتمع والبيئة

شبكةعيونالإخبارية

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