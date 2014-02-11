الدكتور كمال المنوفى.. نموذج للأكاديمى الوطنى

لم أكن أستطيع أن أكتب عن هذا الرجل المعطاء فور رحيله مباشرة، لأننى صدمت حقيقة بخبر وفاته والذى أول من أبلغنى به الصديق السفير الدكتور بدر عبدالعاطى، وذلك خلال مكالمة تليفونية معه، وكان قد وصله الخبر قبل المكالمة بيننا، والحق فقد استعجلت إنهاء المكالمة بسرعة إزاء الخبر الصدمة لأنه كان مفاجأة بكل المقاييس والأكثر ألماً فى نفسى أننى لم أكن قد رأيته منذ ثلاثة أشهر تقريبا بل لم أسمع صوته وأنا الذى تعودت أن أذهب له بالكلية وبدون موعد لأجلس معه كل أسبوعين على الأقل.. والمشكلة أنه لم يكن يتعامل مع التليفون المحمول، فكان لزاما علىَّ أن أتصل به نهاراً على المكتب وكان شديد الالتزام بالحضور بالكلية، بينما أكون مشغولاً بالنهار، إلى أن ألقاه ولكن فى نفس الوقت إذا أراد أن يرانى.. فتكون كلماته عبر التليفون أمرا بالحضور، وإذا دعانى لرسالة علمية لمشاركته فى مناقشتها فلم أكن مستجيبا فحسب، بل كان لديه تفويض كامل بحكم الثقة المفرطة فيما بيننا بتكليفى فى أى وقت وفى أى رسالة يراها.

كان شديد الوطنية فى إعداد مدرسة من الطلاب الذين ينتمون لهذا البلد، وكنت أسعد بصحبته فى مناقشة رسائل طلابه لأنها كانت فى موضوعات تعكس همومه بهذا الوطن.

وفى آخر مكالمة فيما بيننا دعانى لمناقشة رسالة الدكتوراة للأخ العزيز والباحث الجاد رضا هلال، الباحث بالمجالس القومية المتخصصة، إلا أن المرض المفاجئ للباحث حال دون مناقشة الطالب، وحال خروجه من الأزمة الصحية، وبدأت أستعد للمشاركة فى مناقشة الرسالة، رحل الصديق كمال المنوفى دون أن أراه، فمن هو ذلك الإنسان الأستاذ الدكتور كمال المنوفى؟

عاصرت حصوله على الدكتوراة من الكلية ومعه د. أحمد يوسف.. شفاه الله وعافاه، وصفقنا له فى المدرج فرحا، لأنه كان قريبا من دفعتى ويقوم بالتدريس لنا فى السكشن (قاعة البحث)، وارتبطت به شخصيا، وحدث ود فيما بيننا حتى صرنا أصدقاء رغم فارق السن بعشر سنوات تقريبا، وكنت أجلس معه فور انتهاء العمل، لدرجة أننا كنا نخرج من الكلية معا حتى نذهب للاطمئنان على شقيقه الطالب بكلية الحقوق آنذاك وهو المستشار والمحامى العام والقاضى/ عفيفى المنوفى، ثم نخرج كل فى حال سبيله. وعندما علمت بسفره فى مهمة علمية فى معهد (ماسوشيتس) بالولايات المتحدة ومعه د. أحمد يوسف، لمدة عام، شعرت بضيق أتذكره كأنه بالأمس، وأصررت على الحضور لسكنه بشارع الهرم ومصاحبته حتى المطار، وكان معى صديقى نبيل الشال الذى كان يحب د. كمال من فرط حكايتى عنه وعن خلقه وحميميته، وودعته بالمطار، وكنا على تواصل بالخطابات حتى عاد بسلامة الله بعد عام.

كان شديد الالتزام الأكاديمى، ومعجون بالوطنية الحقيقية دون ادعاء أو زخم أو مبالغة، ويتضح ذلك من خلال رسالته للدكتوراة عن المشاركة السياسية للفلاحين، كما كان شديد الارتباط بأهله وباراً بهم وبقريته وأهلها ويسعد باستقبالهم فى الكلية ويقف لهم احتراما وتبجيلا ولا يأنف منهم مثل آخرين يتنكرون لأصولهم وأسرهم وأهلهم، وقد شاهدت ذلك بنفسى فى مكتبه بالكسلية خلال فترة العمادة، أو قبلها أو بعدها ولم يتغير سلوكه مطلقا ولم يضع حواجز مع أحد على الإطلاق بل عرفته أكثر عند مشاركته فى إعداد منزل العائلة الريفى فى قريته المحببة إلى نفسه.

كان شديد الوطنية فى إعداد مدرسة من الطلاب الذين ينتمون لهذا البلد، وكنت أسعد بصحبته فى مناقشة رسائل طلابه لأنها كانت فى موضوعات تعكس همومه بهذا الوطن. وكنت أشعر بمدى سعادته وهو يقدمنى لجمهور الحاضرين وقت أن كنت نائبا معارضا شرسا فى مجلس الشعب، ويخاف الكثيرون من استضافتى، فكان يفتخر بدعوتى وتقديمى بصورة تفوق حلمى وخيالى، ولم أكن أستطيع أن أتحدث أمام الجمهور إلا بأن د. كمال هو أستاذى وصديقى الذى أفتخر به.

مهما تحدثت عن هذا الصديق الذى لم يسع لمنصب يوما ما، مثلما ادعى عليه البعض فى رثائه، بل كان يطمح أن يمثل أهله تحت قبة البرلمان منتخبا وهو الذى تحدث معى فى هذا الشأن ولم يمهله القدر لكن القول الفصل أنه كان عالماً وأستاذاً وأكاديمياً معجوناً بالوطنية وحب مصر حتى العشق، ومثالا يحتذى به للأجيال القادمة فى كل مجالات المعرفة وليس فى العلوم السياسية فحسب، طيب الله ثراك أيها الصديق الوفى ورحمة الله عليك.